Lecce | Schiamazzi notturni in piazza, giovanissimi rischiano denuncia

Nella notte tra sabato e domenica diverse segnalazioni sono giunte al 113 della Questura di Lecce, alcuni cittadini segnalavano schiamazzi in zona Mazzini e precisamente in piazzetta Alleanza. Sul posto si sono recate alcune volanti dopo che residenti segnalavano la presenza di ragazzi che rompevano bottiglie di vetro per strada. I poliziotti hanno individuavano un gruppo di giovani di età compresa tra i 14 e i15 anni che alle 4 di mattina facevano baldoria. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente sono stati accompagnati in ufficio e affidati ai genitori. I ragazzini potrebbero essere denunciati per disturbo alla quiete pubblica.