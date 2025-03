Lecce, schiaffi e insulti ai bimbi dell’asilo: 3 anni a una maestra

Il Tribunale di Lecce ha condannato a tre anni di reclusione una maestra di 60 anni, accusata di maltrattamenti ai danni dei suoi piccoli alunni, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, in una scuola dell’infanzia della provincia.

Secondo l’accusa, tra dicembre 2014 e febbraio 2015, l’insegnante avrebbe creato un clima di paura fatto di offese, schiaffi, sculacciate e minacce, come quando avrebbe detto a un bambino di volerlo appendere al lampadario o tirato una bambina per i capelli per farla sedere.

L’inchiesta è partita dalle denunce di alcuni genitori e le immagini di una telecamera nascosta hanno confermato i sospetti. Nonostante la condanna, la donna, che ha respinto ogni addebito, continua a insegnare in un altro istituto.

