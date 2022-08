È un Lecce insaziabile quello che ha messo nel mirino un nuovo esterno d’attacco. Dopo aver fissato il colpo Umtiti, Pantaleo Corvino è a caccia di un altro profilo offensivo che possa alternarsi con Di Francesco e Strefezza. I nomi spuntati fuori nelle ultime ore vantano un peso non indifferente: Josip Ilicic e Simone Verdi. Il primo più che un obiettivo rappresenta una suggestione, essendo tra l’altro già conteso da Verona e Bologna, mentre per l’ex Empoli si potrebbe realmente tentare l’affondo. Verdi è in uscita dal Torino, essendo come noto da tempo ai margini del progetto tecnico di Juric. Sulle sue tracce, come nel caso di Ilicic, ci sono Bologna ed Hellas, ma non è da escludere anche un possibile ritorno alla Salernitana. Il classe ’92 nella seconda metà della passata stagione è letteralmente rinato alla corte di mister Nicola, rendendosi grande protagonista nel miracolo salvezza dei campani. Il Lecce proverà a sfruttare l’occasione, per quanto sbaragliare la concorrenza sarà tutt’altro che semplice.

Domani, intanto, si tornerà al Via del Mare per la terza giornata di campionato, ossia quella che vedrà la formazione giallorossa ospitare l’Empoli. Cinque i precedenti interni con gli azzurri toscani, che solo una volta, nel febbraio 2006, sono riusciti ad espugnare l’impianto salentino. Così come accaduto contro l’Inter, la società ha messo in vendita anche i biglietti a visibilità ridotta al netto di un sold-out già raggiunto anzitempo. Per provare a raccogliere i primi punti della propria Serie A, il Lecce si affiderà all’ex di giornata, Federico Di Francesco, tornato ad allenarsi in gruppo già giovedì, così come Hjulmand. Entrambi saranno della partita e Baroni potrebbe far scendere subito in campo il nuovo arrivato Pongracic, chiamato ad agire nelle retrovie assieme a Baschirotto. Tanti i dubbi in mezzo al campo, con Bistrovic, Helgason, Gonzalez e Blin che si contendono le restanti due maglie sulla mediana.