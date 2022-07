Tempi bui e difficili per la sanità Pugliese. Dopo gli arresti e i provvedimenti restrittivi eseguiti dalla guardia di finanza, arrivano le dimmissioni del direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, coinvolto nella maxi inchiesta. Per Rollo il sostituto procuratore Prontera aveva chiesto la sospensione dall’incarico e sull’istanza si sarebbe pronunciata nei prossimi giorni, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, la giudice Simona Panzera. Ma Rollo ha deciso di presentare le sue dimissioni, che diventeranno fattive da lunedì prossimo. In queste ultime ore intanto, dopo una nota stampa delle scorse ore per prendere distanze, anche l’amministratore unico di SanitaService Luigino Sergio ha deciso di dimettersi.