Lecce: Scambio di favori, condannato a 6 anni ex pm Arnesano

Emilio Arnesano, ex pubblico ministero di 65 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo la condanna definitiva a 6 anni di reclusione, emessa con una sentenza dalla Corte di Cassazione, per corruzione in atti giudiziari. Arnesano è accusato di scambio di favori con due medici: Ottavio Narracci, ex direttore generale dell’Asl di Lecce, e Giorgio Trianni, primario di Neurologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Scambio di favori avvenuti con l’intermediazione di Carlo Siciliano, all’epoca dei fatti direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale dell’Asl di Lecce, che gli aveva venduto a prezzo di favore un’imbarcazione da diporto per 28mila euro anziché 45mila di effettivo valore, in cambio di favori giudiziari nei confronti di Ottavio Narracci e Giorgio Trianni.

Annullamento con rinvio per le ipotesi di corruzione e rivelazione del segreto d’ufficio, mentre tornerà al vaglio della Corte d’Appello di Salerno la posizione dell’avvocatessa Manuela Carbone, difesa da Antonio Savoia e condannata a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa: in cambio di favori sessuali, Arnesano le avrebbe garantito un intervento di disciplina dal momento che era sottoposta a procedimento.

Emilio Arnesano fu arrestato il 6 dicembre del 2018 dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale di Lecce, che eseguirono in tutto sette misure cautelari.

