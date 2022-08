Lecce, Sono queste le prime parole di Monsignor Seccia. “ Pensiamo al bene e contempliamo l’amore infinito”. Parole che scaldano il cuore di tutti i presenti in piazza Duomo durante il primo giorno di festa. Un momento che attualmente è ancora in diretta su AntennaSud che ha trasmesso e trasmetterà in diretta i momenti più importanti dei civili e religiosi di questa festa. Le parole di Monsignore hanno aperto una grande riflessione, chiedendo ai presenti di avvicinare i giovani all’amore per la vita e per lo spirito. “ Abbiate coraggio” l’appello che monsignore Seccia fa agli amministratori presenti. “Ogni cambiamento sembra una rivoluzione ma dalla rivoluzione si rinasce” e continua con un appello alle famiglie chiedendo di cercare momenti di condivisioni”. Un appello inoltre al voto ed i complimenti al Lecce calcio: dei passaggi particolarmente emblematici del discorso di Monsignore Seccia .

Per seguire questo emozionante momento, potete sintonizzarvi sul canale 14 della vostra Tv.