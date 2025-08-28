28 Agosto 2025

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

Maria Teresa Carrozzo 28 Agosto 2025
Operazioni di rilievo e la lotta alla criminalità organizzata hanno segnato il comando del colonnello. “Sono orgoglioso di essere stato il loro comandante”.

Donato D’Amato

Comandante Carabinieri Provinciale

 

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

