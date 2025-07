Lecce saluta Antonio Giaccari: sarà il nuovo prefetto di Imperia

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 14 luglio, ha deliberato la nomina di Antonio Giaccari, già viceprefetto vicario della Prefettura di Lecce, a nuovo prefetto della provincia di Imperia.

La nomina rappresenta un riconoscimento per la lunga e articolata carriera di Giaccari nell’amministrazione civile dell’interno, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità distinguendosi per professionalità, competenza e spirito di servizio.

La sua carriera prefettizia è cominciata nel 1994 prestando servizio nelle Prefetture di Bergamo, Pisa, Brescia, Brindisi, Roma, Parma e Perugia, nonché al Ministero dell’Interno, maturando un’esperienza significativa nella gestione delle emergenze, nel coordinamento delle forze dell’ordine, nella tutela dell’ordine pubblico e nei rapporti con le autonomie locali.

Durante il suo incarico come viceprefetto vicario a Lecce ha acquisito una profonda conoscenza del territorio, ricevendo ampio apprezzamento per l’accuratezza del lavoro svolto. In particolare, si segnala il contributo offerto nella Cabina di Coordinamento del PNRR, che ha portato a risultati concreti sul fronte dell’approvazione dei progetti, con impatti positivi per lo sviluppo locale.

