LECCE – Dopo Verona, il Lecce cade anche in casa contro la Salernitana e viene scavalcato in classifica dai granata che hanno ora un punto in più rispetto ai salentini. Non sono bastati alcuni guizzi interessanti dei giallorossi nel primo e secondo tempo per raddrizzare una partita in salita fin dall’inizio che nella prima frazione ha visto un gioco inteso da parte di entrambi, mentre nel secondo gli ospiti hanno gestito bene il gioco vanificando le incursioni degli avversari

Passano, infatti, appena 5’ e la Salernitana sblocca il risultato con Dia, che con potente tiro dalla distanza approfitta di una respinta corta della difesa e batte Falcone. Dopo solo 1 minuto gli ospiti cercando il raddoppio con Sambia che ci prova dai 40 metri con uno spiovente che chiama di nuovo in causa il portiere giallorosso che ci mette la punta delle dita e toglie la palla da sotto la traversa.

Il Lecca prova a reagire prima con Strefezza poi con Umtiti, ma le loro restano solo intenzioni. Al 20’ seconda doccia fredda per i padroni di casa che vanno a segno con con Vilhena che, supera Falcone sfruttando l’assist di Dia, che al limite dell’area aveva cercato Piatek, il polacco non ci arriva, ma inganna Umtiti che lascia così scoperto il numero 29.

Nel momento peggiore però colpo vincente di Strefezza, che arriva in spaccata sul cross a centro area di Pezzella e con la punta dei piedi insacca.

Un gol che rinfranca i ragazzi di Baroni che al 33’ cercano il pareggio con Hjulmand che trova Colombo libero in area, il giocatore prova di piatto sinistro, ma trova la respinta di Sambia. I giallorossi nei minuti finali tentano l’assalto all’area avversaria, ma non riescono a concretizzare e dopo 4’minuti l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa, i salentini provano a impensierire da subito la Salernitana, ma è quest’ultima che va vicina al gol con Coulibaly che svirgola in area col destro, la palla carambola su Dia e poi sul palo, anche se è molto dubbia la posizione del senegalese.

I padroni di casa si fanno avanti con Di Francesco che ci prova di testa, ma Ochoa è attento e blocca. Al 55’ pericolosa conclusione ad effetto di Candreva, che per poco non sorprende Falcone, il portiere giallorosso poco dopo si fa trovare pronto sul tiro dalla distanza di Sambia, togliendo la palla dall’angolino destro basso.

Dopo 1’ ci riprova Federico Di Francesco che calcia col destro verso la porta, il portiere respinge il tiro. Baroni prova a recuperare lo svantaggio puntano sul nuovo tridente d’attacco Cessey-Banda-Di Francesco, ma gli ospiti si chiudono bene. All’81 è ancora Di Francesco che sfiora la rete raccogliendo bene il servizio verticale di Hjulmand, ma la palla di poco esce a lato. Il Lecce prova gli ultimi assalti, ma dopo 7’ di recupero deve fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva e sabato prossimo altro scontro delicato per la salvezza contro la Cremonese.

LECCE-SALERNITANA 1-2

U.S. Lecce: Falcone, Baschirotto, Colombo (25′ st Ceesay), Gendrey, Strefezza (33′ st Banda), Oudin (1′ st Di Francesco), Blin (33′ st Askildsen), Maleh (10′ st Gonzalez), Hjulmand, Umtiti, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Salernitana 1919: Ochoa, Bronn, Bradic, Sambia (37′ st Lovato), Bahinen, (1′ st Nicolussi-Caglia) Vilhena (41′ st Kstanos), Ekong, Coulibaly (16′ st Crnigoj), Dia, Candreva, Piatek. Allenatore: D. Nicola

Marcatori: 5′ pt Dia, 20′ pt Vilhena, 23′ pt Strefezza

Arbitro : Davide Massa

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

