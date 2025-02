Lecce, Sala: “Voglio mettermi in mostra, aiutare e restare qui”

In casa Lecce è stata la settimana delle presentazioni, utile per conoscere i volti nuovi giunti in Salento dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato: Renato Veiga, Tiago Gabriel, Konan N’Dri, Elijah Scott ed infine Marco Sala. L’ultimo, in ordine cronologico, ad essere stato presentato dal direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera è stato proprio il terzino proveniente dal Como, ed approdato al Via del Mare per vestire i panni di vice-Gallo dopo la cessione di Dorgu.

Stefano Trinchera: “Terminiamo il giro delle presentazioni con Marco Sala, terzino sinistro classe ’99 che arriva a Lecce in prestito con opzione. Vanta una lunga trafila nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto due Scudetti Primavera, una Supercoppa ed un Trofeo di Viareggio. Con la Nazionale si è ben disimpegnato sia in Under 18 che in Under 21. Ci serviva un profilo affidabile in quella casella, abbiamo puntato su di lui per diverse ragioni. Vanta 150 presenze in B a 25 anni, possiamo di conseguenza considerarlo già esperto. Conosce il calcio italiano e sposa la ripartenza dal basso che ama mister Giampaolo. È un ragazzo serio, applicato e preparato. Sono certo che ci saprà dare una mano. La trattativa l’abbiamo chiusa in due minuti, Marco aveva grande voglia di venire qui. Ci tengo a precisare che per noi Sala non è tanto un vice-Gallo, quanto un’ulteriore soluzione per mister Giampaolo in quella zona di campo”.

Marco Sala: “Non vedo l’ora di esordire con addosso questa maglia. Sono qui in prestito, ma il mio obiettivo è far bene per convincere il Lecce a puntare ancora su di me. Contro il Bologna ho visto una squadra convinta di ciò che fa, guerriera contro un avversario che quest’anno gioca in Champions League. Avremmo meritato qualcosa in più, ma la prima impressione è stata più che positiva. Strefezza? Qui ha fatto cose incredibili, sia lui che Vigorito mi hanno consigliato di venire qui senza pensarci due volte. Mi hanno detto che a Lecce si fa calcio vero, raccontandomi di uno stadio bellissimo e di una città meravigliosa. Io sono a disposizione del mister, proverò a dimostrargli ogni giorno ciò che posso fare. A Como ho vissuto il dualismo con un giocatore importante come Moreno, ma non mi sono mai sentito inferiore a nessuno. La stagione è ancora lunga, al giorno d’oggi con i cinque cambi penso che ci sarà spazio per tutti i calciatori che meritano. Non è necessario giocare 90 minuti ogni domenica per essere apprezzato da tifosi e società. Gallo l’ho conosciuto meglio in questa settimana, abbiamo già legato, è un bravissimo ragazzo. Fra di noi ci sarà una competizione sana. Il presidente ho notato che è molto vicino alla squadra, ed è una cosa non scontata. Mi hanno spiegato l’importanza della salvezza di quest’anno, mi hanno mostrato il progetto del centro sportivo, a noi l’onere di far sì che tutto continui ad andare per il meglio a Lecce. La lotta al mantenimento della categoria è serrata, ci sarà da lottare”.

È già tempo però di pensare al campo ed al calcio giocato: domenica alle 15 il Lecce sarà di scena a Monza, contro l’ultima della classe. Mister Giampaolo potrebbe confermare in blocco lo stesso undici visto contro il Bologna. In dubbio solo Berisha, che ha saltato per febbre sia l’allenamento di ieri che quello di oggi. L’unico ballottaggio pare sia quello fra Ramadani e Coulibaly. Nella lista dei convocati dovrebbero invece rivedersi Banda e Gaspar, assenti per infortunio rispettivamente da novembre e dicembre.

