Lecce, sacerdote insegnante di religione condannato per molestie

Il giudice del Tribunale di Lecce, Annalisa De Benedictis, ha condannato a due anni di reclusione un sacerdote di 50 anni, insegnante di religione e vice preside in una scuola superiore di secondo grado salentino. Pena sospesa per il sacerdote, accusato di violenza privata nei confronti di un’ alunna

I fatti risalgono al 2015, quando il sacerdote avrebbe costretto la madre della ragazza a iscriverla nella sezione dove insegnava, minacciandola, in caso contrario, che diversamente l’anno sarebbe stato “terribile”. Minacce e insulti dopo la richiesta, avanzata dalla famiglia, di cambiare sezione. La madre della ragazza ha dunque denunciato gli episodi.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts