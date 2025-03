Lecce, sabato in campo contro la Roma con una maglia speciale

L’U.S. Lecce comunica che, in occasione della gara Lecce-Roma, in programma per sabato 29 marzo, la squadra scenderà in campo indossando una maglia storica per celebrare la ricorrenza dei 117 anni del calcio a Lecce.

I giallorossi vestiranno la maglia utilizzata nella stagione sportiva 1976/1977, annata nella quale campeggiava la coccarda tricolore sul petto per celebrare la vittoria ottenuta il 29 giugno 1976 nella Finale della Coppa Italia Semiprofessionisti grazie al gol di Fortunato Loddi che decise la sfida con il Monza. L’US Lecce specifica che nel rispetto del “Regolamento Divise da Gioco” della Lega Serie A, nella partita di sabato la coccarda tricolore non sarà presente sulla maglia storica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author