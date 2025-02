Lecce, Runjaic: “Il calcio di rigore? Bisogna accettare le decisioni dell’arbitro”

Al termine di Lecce-Udinese, il tecnico dei friulani Kosta Runjaic si è presentato in sala stampa per commentare la gara vinta al Via del Mare: “Sono contento di aver vinto questa partita difficile, Lecce è un campo complicato in cui giocare. Lucca? Lui ha preso una decisione da solo, ed io ho fatto altrettanto. Abbiamo una gerarchia chiara, il nostro rigorista è Thauvin, ma sono cose di calcio che possono succedere. Ne parleremo in settimana e nello spogliatoio. Sono felice per questi 36 punti realizzati. Siamo stabili in classifica e saldi sul nostro obiettivo. Cercheremo ovviamente di fare sempre meglio. Dobbiamo concentrarci più sul nostro percorso di crescita e non all’obiettivo. Capisco il disappunto del Lecce in merito al rigore, stanno lottando per conquistare ogni piccolo punto. Non bisogna farsi però dominare dagli episodi a fine partita. Non è facile accettare queste decisioni, ma dobbiamo rispettare il lavoro degli altri”.

