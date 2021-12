Sarà Stefano Rossi il nuovo direttore generale della neo istituita azienda ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce, che diverrà un soggetto autonomo rispetto all’ASL di Lecce, alla quale rimane al comando Rodolfo Rollo, il quale mandato scadrà nell’autunno 2022. Rossi è stato il direttore generale della Asl di Taranto: al suo posto in riva allo Ionio è stato disegnato Gregorio Colacicco, già direttore amministrativo. Ha 57 anni, è nato a Lecce e si è laureato alla Luiss di Roma in Giurisprudenza. Successivamente ha frequentato un master della Bocconi e un corso di alta formazione in Management sanitario presso l’Università del Salento.