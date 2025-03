Lecce-Roma 0-1: Dovbyk gela il Via del Mare a dieci dalla fine

Probabilmente, non era questa la partita nella quale bisognava portare a casa punti. Però, vedendo come sono andate le cose, il Lecce esce dal campo con diversi rimpianti. Perché soprattutto ad inizio ripresa, si poteva pigiare meglio sull’acceleratore e approfittarne. Perché poi, alla fine, succede così: la Roma, trova nei singoli coloro che risolvono la partita. E a 10 dalla fine, Dovbyk fredda il Via del Mare e firma la quinta sconfitta consecutiva per la squadra di Giampaolo. Adesso, lo scontro diretto di settimana prossima contro il Venezia sa di punti di non ritorno.

Ottimo inizio della Roma che al 8’ ha la chance per trovare il vantaggio. Tutto nasce da un errore di Guilbert che si scontra con Falcone: il pasticcio premia Angelino che a porta sguarnita calcia clamorosamente a lato. Il Lecce si chiude inizialmente ma prova a colpire in contropiede. Al 14’ è Helgason che dal limite non è deciso: palla di un nulla a lato dalla porta difesa da Svilar. La squadra di Giampaolo, però, al 20’ rischia di fare harakiri. Pasticcio di Falcone che nel servire Ramadani, vede il centrocampista perdere palla: Konè tutto solo calcia clamorosamente addosso al portiere che si riscatta. Il Lecce, però, nel finale cresce ed ha due grandi occasioni. Prima al 35’ con Gallo che dalla sinistra prova ad infilare Svilar: ottima risposta del portiere. Poi, al 44’ con un contropiede avviato da Pierotti che serve Karlson che non è freddo: alla fine è sempre passaggio per il portiere.

Nella ripresa, parte molto meglio il Lecce. Al 13’ è Krstovic che prova il gol del weekend direttamente da centrocampo, dopo un errato rinvio di Svilar: palla di poco a lato. La Roma, però, risponde al 21’ con Dovbyk che in piena area non è freddo: Falcone salva i suoi. Mancini porta avanti i suoi ma il Var mantiene lo 0-0 che si spezza a 10 minuti dalla fine. Al 35’ è Dovbyk che in piena area, dopo una serie di dribbling riesce ad infilare i suoi. Giamapolo ridisegna i suoi per il finale: è 4-2-4 che non porta a grandi risultati. E nel finale, è la Roma ad andare vicino al raddoppio. In entrambe le occasioni è Shomurodov che prima calcia a lato, poi nel recupero si vede negare la rete da Falcone.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

51′ – Finisce qui! La spunta la Roma al Via del Mare: decide la rete di Dovbyk.

50′ – Ultime speranze per il Lecce che cerca il tutto per tutto: ma è più confusione che idee.

49′ – Falcone tiene a galla i suoi! Roma ad un passo dal 2-0! Fa tutto Shomurodov che si invola in area e prova a piazzarla: dice di no con il piede l’estremo difensore giallorosso.

48′ – Lecce che cerca il tutto per tutto in questo finale di partita per cercare il pareggio. Roma che cerca di giocare con il cronometro in questa fase.

45′ – Ci saranno 6 minuti di recupero.

44′ – Ci prova N’Dri! Fa tutto bene il numero 10, tranne la conclusione: palla fuori misura.

43′ – Shomurodov! Cosa si è divorato! Ottimo pallone di Angelino per il neo-entrato che in piena area stampa incredibilmente a lato.

40′ – Lecce che si presenta con una sorta di 4-2-4 in questo finale. La squadra di Giampaolo cerca il tutto per tutto per agguantare il pareggio.

38′ – Doppia sostituzione Roma: escono Saelemaekers e Dovbyk, entrano El Shaarawy e Pisilli.

38′ – Sostituzione Lecce: esce Ramadani, entra Rebic.

37′ – Ci prova anche Shomurodov da fuori: Falcone si oppone.

36′ – Via del Mare gelato in un momento in cui il Lecce appariva avere qualcosa in più.

35′ – Gol della Roma! Dovbyk sblocca il match al Via del Mare! Palla per il numero 11 che in piena area, dopo una serie di dribbling riesce ad infilare Falcone: è 1-0 per la Roma.

33′ – Ci prova Berisha dal limite: blocca facile Svilar.

32′ – Ammonito anche Saelemaekers! Ingenuità che costa all’esterno il giallo che gli farà saltare il match contro la Juventus del prossimo weekend.

29′ – Ammonito Baldanzi! Primo giallo per gli ospiti.

26′ – Doppia sostituzione Lecce: escono Coulibaly e Helgason, entrano Berisha e Kaba.

26′ – Doppia sostituzione Roma: escono Soulè e Pellegrini, entrano Baldanzi e Shomurodov.

25′ – Fuorigioco confermato! Si resta 0-0.

25′ – Controllo ancora in corso: da più di due minuti il Var è al lavoro.

23′ – Check del Var in corso: si sta valutando la posizione di Mancini al momento del tocco.

22′ – Gol annullato alla Roma! Mancini insacca in rete ma è in evidente posizione di fuorigioco: si resta 0-0.

21′ – Dovbyk! Occasione per la Roma! Ecco la risposta dei capitolini: ottimo pallone per il numero 11 che non è freddo nel calciare: respinge Falcone. Poi ci prova Cristante: palla deviata in corner.

20′ – Ci prova Soulè da fuori: ottima risposta di Falcone.

18′ – Un inizio di ripresa maiuscola da parte del Lecce: salentini che hanno avuto le migliori occasioni e stanno riuscendo ad imbrigliare al meglio la squadra di Ranieri.

16′ – Buon pallone per Pallegrini, Guilbert riesce a sporcarla: il resto lo fa Falcone che sblocca in uscita.

15′ – Banda! ci prova al volo il neo-entrato: palla che termina alta.

13′ – Krstovic! Prova il gol del weekend! Tutto nasce dal rinvio di Svilar: l’attaccante stoppa e conclude da centrocampo. Palla che termina di pochissimo a lato.

12′ – Doppia sostituzione Lecce: escono Karlson e Pierotti, entrano N’Dri e Banda.

8′ – Giallo per Karlson! Prima ammonizione del match.

6′ – Non decisi, però, i tentativi offensivi dei salentini: non arrivano pericoli dalle parti di Svilar. Ma è un buon impatto in questa ripresa per il Lecce.

5′ – Buonissimo avvio di ripresa del Lecce: due corner guadagnati in pochi minuti. Salentini che stanno provando a spingere.

0′ – Riprende il match al Via del Mare: nessuna sostituzione nell’intervallo.

Cronaca primo tempo

46′ – Finisce qui il primo tempo: è 0-0 al Via del Mare.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

45′ – Pellegrini! Risponde la Roma: conclusione leggermente alta del numero 7.

44′ – Karlson! Cosa si è divorato il centrocampista! Contropiede dei salentini: Pierotti scarica per il numero 14 che in piena area non calcio deciso: alla fine è semplice passaggio per Slivar.

43′ – Dovbyk in piena area serve Soulè che si inserisce: Lecce che si salva in rimessa.

42′ – Primo tempo che sta andando in archivio.

39′ – Krstovic! Cross di Pierotti per il numero 9 che non riesce ad impattare bene.

36′ – Risponde la Roma: ci prova Saelemaekers ma Falcone riesce a bloccare.

35′ – Gallo! Lecce pericoloso! Discesa del terzino, servito da Karlson, che prova infilare Svilar: il portiere si oppone. Poi bravo Angelino ad allontanare la minaccia.

30′ – Roma che negli ultimi minuti cerca il varco giusto: Lecce che si chiude molto bene.

25′ – Lecce che comunque non resta a guardare. La squadra di Giampaolo prova a creare le proprie occasioni.

20′ – Falcone salva il Lecce! Clamorosa occasione per la Roma! Pasticcio del portiere che dà un pallone sanguinoso a Ramadani che scivola in piena area, Konè tutto solo ci prova ma l’estremo difensore salentino salva i suoi deviando in corner.

16′ – Coulibaly mette al centro per Guilbert che ci prova: Hummels si oppone in corner. Ma il Lecce sta prendendo coraggio in questi ultimi minuti.

14′ – Helgason! Lecce vicino al gol! Errore della Roma: palla per il numero 14 che dal limite ci prova. Sfera che termina di un nulla a lato.

13′ – Ancora Roma pericolosa! Buon pallone per Dovbyk ma è perentorio l’intervento di Gaspar che chiude in corner.

12′ – Si ricompone la retroguardia di Giampaolo: Guilbert torna in campo.

11′ – Riprende il gioco! Guilbert, però, è pronto a tornare in campo.

9′ – Nello scontro con Falcone, ha la peggio Guilbert che rimane a terra e deve essere assistito dai sanitari giallorossi.

8′ – Clamorosa occasione per la Roma! Tutto nasce da un erroraccio di Guilbert che non si capisce con Falcone: il pasticcio premia Angelino che tutto solo e a porta sguarnita calcia clamorosamente a lato.

6′ – Dovbyk! Ci prova ancora la Roma: uno contro uno con Gaspar che riesce ad opporsi alla conclusione dell’attaccante.

5′ – Ottimo inizio della Roma che prova subito a spingere. Lecce che cerca di smorzare i ritmi del match.

3′ – Cristante! Ci prova il centrocampista dalla distanza: palla che termina altissima e non crea problemi a Falcone.

2′ – Primo corner del match: è in favore della Roma che ne conquista un secondo subito dopo.

0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Roma al Via del Mare.

Il tabellino live

Lecce-Roma 0-1

Marcatori: al 35′ st Dovbyk (R).

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Helgasson, Karlsson, Krstovic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Morente, Rafia, Konan N’Dri, De Melo, Jean, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino, Soulé, Pellegrini, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Preti di Mantova e Moro di Schio.

Quarto Ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

Var e A-Var: Di Paolo di Avezzano e Ghersini di Genova.

Note: Serata fredda su Lecce. Terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 0-2. Recupero: 1′ pt. Spettatori: 27.207 totali, di cui 21.725 abbonati.

Le formazioni ufficiali

Giampaolo conferma il 4-3-3, schierando la coppia Baschirotto-Gaspar al centro della difesa. In mezzo al campo, invece, c’è Helgason con Ramadani e Coulibaly. In avanti, la novità è rappresentata dalla presenza di Karlsson che rimpiazza Morente: tridente completato da Pierotti e Krstovic terminale offensivo.

Ranieri, invece, conferma il suo 3-4-2-1 con Hummels al centro della difesa. In avanti, a supportare Dovbyk unica punta ci sono anche Pellegrini e Soulè che agiranno alle sue spalle.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Roma, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A che vi racconteremo minuto per minuto.

