Lecce: Ritiro finito, il bilancio del diesse Trinchera

“Il bilancio di questo ritiro è positivo, i ragazzi hanno lavorato con uno staff che ha trasmesso attenzione e applicazione in un ambiente meraviglioso. Noi un cantiere aperto? In questa fase lo sono un po’ tutte le squadre. Mercato? È lungo, complesso è pieno di imprevisti. Abbiamo le idee chiare, seguiamo obiettivi con determinate caratteristiche. Ho al fianco Pantaleo Corvino, la Serie A è casa sua, gli appartiene e questo mi agevola. Colombo? Calciatore di grande talento e prospettiva. Siamo convinti abbia davanti a sé un futuro roseo e che possa mettersi in luce anche in un campionato difficile. Strefezza? Abbiamo puntato su di lui perché disputerà un’ottima stagione. Calciatore straordinario, completo, imprevedibile è determinante”. Così Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, nell’ultimo giorno di ritiro a Folgaria.