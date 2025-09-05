5 Settembre 2025

Lecce, rigenerazione urbana: firmato protocollo d’intesa per quartieri popolari

Maria Teresa Carrozzo 5 Settembre 2025
Rigenerazione urbana a Lecce, firmato il protocollo d’intesa per i quartieri popolari.Prefettura, Comune e Arca Sud insieme per recupero e legalità nelle periferie.

