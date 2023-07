Lecce, riecco Pongracic: “Voglio dimostrare il mio vero valore”

Per la seconda volta in meno di un anno, il Lecce ha presentato Marin Pongracic a stampa e tifosi. Il centrale croato, arrivato in Salento in prestito dal Wolfsburg la scorsa estate, è stato acquistato a titolo definitivo qualche settimana fa. Un’operazione fortemente voluta da entrambe le parti e che lo lega in giallorosso fino al 2026. Nel corso della passata stagione, Pongracic ha raccolto appena 9 presenze in giallorosso, otto delle quali dal primo minuto, ben figurando in ogni circostanza. L’infortunio alla caviglia destra di inizio gennaio e la seguente operazione gli hanno poi impedito di tornare in campo, ma il Lecce ha comunque continuato a credere in lui.

Questo pomeriggio ha parlato in occasione della propria (seconda) conferenza di presentazione: “A Lecce sto bene, la Puglia è una regione splendida e questa tifoseria mi ha convinto a tornare. Sono felice di poter indossare ancora questa maglia. Purtroppo non sono riuscito a dare attivamente una mano alla missione salvezza, ma l’importante è che sia arrivata. Sono fuori da diversi mesi, giocare mi manca tanto e quest’anno ho intenzione di dimostrare il mio vero valore sul campo. Con mister D’Aversa ho già parlato, mi ha dato l’impressione di essere molto amichevole. Mi ha chiesto come stessi e come stesse procedendo la riabilitazione. Sogno di tornare in nazionale, darò il massimo per convincere il ct”.

