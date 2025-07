Lecce, restyling Via del Mare: Leo Costruzioni non impugna ordinanza TAR

“Per amore della città e dei colori giallorossi facciamo un passo indietro non ponendo ulteriori ostacoli ai lavori”

Leo Costruzioni ha deciso di non presentare appello cautelare all’ordinanza del TAR Lecce del 2 luglio, scegliendo così di non ostacolare l’avvio dei lavori di restyling dello Stadio Via del Mare. La scelta è stata motivata dall’intento di evitare un ulteriore rinvio dei cantieri, che in caso di ricorso avrebbe comportato uno slittamento di almeno un mese.

Una decisione di responsabilità, quella della società, in linea con l’atteggiamento dell’U.S. Lecce, che si era espressa in giudizio in forma neutra sollecitando una pronuncia rapida da parte del Giudice. Leo Costruzioni chiarisce che farà valere le proprie ragioni nella successiva fase di merito, senza compromettere l’apertura del cantiere.

“Siamo tifosi giallorossi e al fianco della città: vogliamo che lo stadio sia all’altezza delle aspettative della squadra e dei suoi sostenitori”, si legge nella nota diffusa dalla Leo Costruzioni.

Come noto, il TAR, in sede cautelare, ha ritenuto che non vi fossero elementi per sospendere l’aggiudicazione dei lavori, dando priorità all’interesse pubblico e alla necessità di partire quanto prima con la realizzazione di un’infrastruttura considerata strategica per Lecce e il Salento. Il giudizio di merito proseguirà in seguito.

“Rinunciare al ricorso è un gesto che riteniamo necessario – conclude Leo Costruzioni –. Il nostro obiettivo resta quello di contribuire, anche con senso di responsabilità, a un progetto importante per la comunità sportiva e cittadina”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author