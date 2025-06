Lecce. Restyling stadio, lavori rinviati. C’è un ricorso

Niente udienza anticipata, camera di consiglio fissata per il 2 di luglio. Il ricorso presentato dalla Leo Costruzioni, seconda classificata per i lavori di restyling dello stadio di via del mare, bloccherà dunque ancora per qualche settimana l’apertura del cantiere. La premessa, per conto della Leo Costruzioni, la fa il loro legale, l’avvocato Matteo Sanapo, che proprio poche ore fa aveva presentato istanza per l’abbreviazione dei termini, chiedendo che si anticipasse l’udienza al 18 di giugno (il 23 sarebbero dovuti iniziare i lavori). Istanza alla quale si sono invece opposti le società aggiudicatarie Seli Manutenzioni di Monza e Hana di Ravenna.

“I fratelli Leo e i loro dipendenti- esordisce al telefono l’avvocato Sanapo che preferisce attendere con cautela la chiusura di questa vicenda giudiziaria- sono tifosissimi del Lecce. Qui tutti vogliamo il bene dell’Unione Sportiva Lecce”. Il punto però, spiega, eche studiando gli atti di gara – “che peraltro sono arrivati tardi”, la prima accusa – abbiamo riscontrato quelle che secondo noi sono alcune anomalie in fase di affidamento. Una su tutte è che” al momento di aprire le buste ci si è accorti di alcune carenze e si è chiesto il cosiddetto soccorso istruttorio che consente di sanare alcune situazioni. Ora secondo noi alcune delle situazioni inserite nel soccorso istruttorio non potevano essere sanate con questa procedura come per esempio l’aver aggiunto il settimo componente al gruppo di lavoro che deve avere determinati requisiti”. Sul restyling dello stadio leccese si giova una partita fondamentale, essendo fulcro dei Giochi del Mediterraneo 2026, cosa che peraltro richiede un’accelerata sui tempi di realizzazione dei lavori senza precedenti. Lo stop ora è però d’obbligo per fare chiarezza e andare avanti senza ombre

