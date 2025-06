Lecce, resta in carcere 82enne che ha ucciso la moglie nel sonno

Il Gip ha confermato la detenzione nel penitenziario per Luigi Quarta perché non ha un posto idoneo per i domiciliari

Resterà in carcere Luigi Quarta, l’82enne che domenica scorsa ha sparato un colpo di pistola alla testa della moglie Amalia Quarta, di un anno più anziana, mentre dormiva. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari Stefano Sala, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

Una scelta motivata non da esigenze di pericolosità, ma dalla mancanza di un domicilio idoneo in cui l’anziano possa essere collocato. L’abitazione in cui si è consumato l’omicidio, infatti, è tuttora sotto sequestro, e Luigi Quarta non ha parenti che possano ospitarlo. Lo stesso pubblico ministero aveva avanzato richiesta di arresti domiciliari in considerazione dell’età avanzata dell’indagato, ma al momento non è disponibile alcuna struttura in grado di accoglierlo.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, alla presenza del suo legale Augusto Pastorelli, Quarta ha confermato quanto già dichiarato ai carabinieri. Ha spiegato di aver ucciso la moglie esasperato dalla crescente difficoltà nell’assisterla: la donna, affetta da diabete, rifiutava spesso la terapia quotidiana e il suo carattere – ha detto – era diventato “aggressivo e suscettibile”. L’uomo ha parlato di continue tensioni e litigi quotidiani, aggravati dal senso di solitudine e dalla fatica nel gestire la malattia.

L’anziano avrebbe anche raccontato di essersi rivolto in passato ai servizi sociali e perfino alla Questura per chiedere aiuto, senza però ricevere – a suo dire – ascolto o risposte concrete.

Intanto, si sta cercando una struttura idonea che possa accogliere Luigi Quarta in regime di detenzione alternativa, in attesa degli sviluppi giudiziari del caso.

