Lecce, reddito emergenza: Flai e Inca Cgil vincono due ricorsi

I giudici hanno dato torto all’Inps che aveva chiesto la restituzione a due lavoratori agricoli

Due lavoratori agricoli, tutelati da Flai Cgil Lecce e dal Patronato Inca di Lecce, hanno ottenuto giustizia nei confronti dell’Inps, che aveva chiesto loro la restituzione del Reddito di Emergenza concesso e versato nel 2021.

I due beneficiari, una donna e un uomo, avevano ricevuto il sussidio per il trimestre marzo-maggio 2021, rispettivamente 800 euro e 560 euro al mese, calcolato in base alla soglia di reddito familiare del mese di febbraio. L’Istituto di previdenza aveva poi revocato l’erogazione e richiesto la restituzione integrale, sostenendo che il reddito percepito superasse i limiti previsti. Tuttavia, la somma in questione era stata effettivamente accreditata solo a marzo, e non al momento della domanda.

Il contenzioso si è incentrato sull’interpretazione del principio di cassa: secondo la difesa, condotta dall’avvocato Ernesto Rizzo, la retribuzione “del” mese di febbraio non era ancora disponibile nel momento in cui fu presentata l’istanza per il Rem. Una tesi accolta dal Giudice del Lavoro Amato Carbone, che ha annullato la richiesta di rimborso e condannato l’Inps al pagamento delle spese legali. La stessa linea è stata seguita, poche settimane dopo, in un caso analogo dal Giudice del Lavoro Luca Notarangelo, contribuendo a consolidare una giurisprudenza favorevole ai lavoratori.

“Queste sentenze sono importanti perché riconoscono i diritti dei lavoratori e smascherano una prassi dell’Inps che, senza fornire adeguate motivazioni, spesso chiede indietro somme già concesse a famiglie in stato di reale bisogno”, hanno commentato Alessandro Fersini, segretario generale della Flai Cgil Lecce, e Maria Elvira De Pascali, direttrice del Patronato Inca di Lecce.

Determinante, in entrambi i casi, la documentazione prodotta in giudizio – in particolare l’estratto conto – che ha certificato come i redditi “del” mese di febbraio 2021 fossero stati materialmente accreditati solo a marzo, dunque non disponibili al momento della richiesta.

Il giudice ha inoltre evidenziato come la richiesta di restituzione costituisse una violazione del principio giuridico del “venire contra factum proprium”, ovvero un comportamento in contraddizione con le indicazioni precedenti dello stesso Istituto, che nel 2021 aveva stabilito l’applicazione del principio di cassa per il calcolo del Rem.

Una doppia vittoria che apre la strada ad altre possibili vertenze, rafforzando le tutele per chi, in piena emergenza pandemica, ha legittimamente usufruito di un sostegno economico fondamentale.

