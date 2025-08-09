Lecce, record di prelazioni: 16.507 abbonamenti già sottoscritti

Si chiude con un dato da record la prima fase di “Solamente Tu”, campagna abbonamenti 2025/2026 del Lecce dedicata al diritto di prelazione per i tifosi abbonati nella scorsa stagione. Alla chiusura di ieri, il club giallorosso ha registrato 16.507 rinnovi, superando di 1.477 unità il primato della passata stagione, quando le prelazioni si fermarono a 15.030.
Un risultato che conferma il grande entusiasmo della piazza salentina e che rappresenta il miglior avvio di sempre per la campagna abbonamenti.
Da lunedì 11 agosto scatterà la fase di vendita libera, aperta a tutti i tifosi. L’obiettivo è ambizioso: superare le 21.500 sottoscrizioni totali raggiunte lo scorso anno e continuare a riempire lo stadio Via del Mare per sostenere la squadra di Eusebio Di Francesco nella nuova stagione di Serie A.
potrebbe interessarti anche
Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico
Lecce, arriva Riccardo Sottil dalla Fiorentina: prestito secco
Serie D, Fidelis Andria: avvio scoppiettante tra Coppa Italia e campionato
Virtus Francavilla, tra i pali arriva il 2006 Robert Matei
Lecce, Joan Gonzalez lascia per sempre il calcio giocato
Virtus Francavilla, in arrivo Negro al centro della difesa