9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, record di prelazioni: 16.507 abbonamenti già sottoscritti

Dante Sebastio 9 Agosto 2025
Si chiude con un dato da record la prima fase di “Solamente Tu”, campagna abbonamenti 2025/2026 del Lecce dedicata al diritto di prelazione per i tifosi abbonati nella scorsa stagione. Alla chiusura di ieri, il club giallorosso ha registrato 16.507 rinnovi, superando di 1.477 unità il primato della passata stagione, quando le prelazioni si fermarono a 15.030.

Un risultato che conferma il grande entusiasmo della piazza salentina e che rappresenta il miglior avvio di sempre per la campagna abbonamenti.

Da lunedì 11 agosto scatterà la fase di vendita libera, aperta a tutti i tifosi. L’obiettivo è ambizioso: superare le 21.500 sottoscrizioni totali raggiunte lo scorso anno e continuare a riempire lo stadio Via del Mare per sostenere la squadra di Eusebio Di Francesco nella nuova stagione di Serie A.

