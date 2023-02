Nella notte, intorno alle 2.30, una pattuglia dell’istituto di vigilanza Alma Roma ha segnalato ai carabinieri un furto in atto a Frigole, Marina di Lecce, presso una macelleria situata in Piazzetta Albertini. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione Santa Rosa e dalle telecamere di videosorveglianza si notava la presenza di una persona all’interno dell’esercizio commerciale. Sul posto è stato fermato un 35enne polacco, S.A., che è stato arrestato e condotto in carcere.

