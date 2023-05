Lecce, rapinavano automobilisti con mazze di ferro, 3 arresti

I carabinieri di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 uomini accusati di rapina aggravata in concorso. Si tratta di due fratelli gemelli brindisini di 29 anni, Diego e Luca Coluccia, e di Gabriele Desiato, 28enne di Campi Salentina. Sono accusati di aver rapinato due automobilisti che si erano appartati con la propria auto in una zona alla periferia di Lecce. Due gli episodi contestati avvenuti tra dicembre e gennaio scorsi. I tre, sotto la minaccia di una spranga di ferro, si sarebbero fatti consegnare dai malcapitati il denaro di cui erano in possesso. “Gli indagati – scrive il gip Giulia Proto nel provvedimento cautelare – imperversano in una zona di Lecce frequentata da uomini che cercano compagnia, li bloccano impedendo loro di muoversi, li minacciano con l’uso di una mazza di ferro, li terrorizzano spintonandoli, trascinandoli, facendo temere loro per la propria incolumità. Ciò al fine di farsi consegnare tutto il denaro in possesso dello sventurato di turno, agendo sempre in gruppo (minimo due) e, senza timore alcuno di essere denunciati e arrestati, agendo a volto scoperto e con le auto a loro intestate.”

