“Dobbiamo continuare su questa strada. C’è rammarico perché con un pizzico di fortuna poteva arrivare la vittoria, l’avremmo meritata. – ha detto Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo l’1-1 del Via del Mare con l’Empoli -. Siamo in costruzione, sono arrivati giocatori nuovi e ora il nostro obiettivo è lavorare per inserire al meglio queste nuove risorse”. Tra i nuovi, spicca il volto di Samuel Umtiti: “Ci ha regalato un arrivo emozionante. Ha tanta voglia, gli daremo tempo per ritornare a conquistarsi quello che merita”.

“Con un avversario come l’Empoli, che ha qualcosina in più di noi, abbiamo disputato una buona partita. Sul primo gol c’è stata una deviazione sfortunata, ma abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere. Bisgoma migliorare negli ultimi metri, mettiamo dentro cross con poca cattiveria e ci vuole più qualità nella rifinitura, ma la squadra è viva e sta crescendo. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà ma noi siamo pronti”.