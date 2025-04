Lecce, Ramadani: “Meno parole e più fatti, vogliamo la salvezza”

Dopo Marco Giampaolo, è entrato in sala stampa a commentare il ko con il Como anche Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce: “Capiamo i tifosi, non è facile per me venire qui e metterci la faccia. Noi scendiamo in campo sempre per vincere, sono rammaricati i tifosi, ma lo siamo anche noi. Ci sta mancando il gol, non la prestazione. La situazione dello scorso anno era simile a quella di quest’anno, ma ora penso sia inutile parlare. Servono i fatti. Vogliamo rimanere in Serie A e fare la storia di questa società, ma dobbiamo crederci tutto. Mancano cinque partite e tutti dobbiamo dare qualcosa in più”.

