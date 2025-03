Lecce, Ramadani: “La prestazione è stata giusta, il risultato no”

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Roma:

LA PARTITA – “Era una partita difficile, dall’inizio abbiamo provato a giocare da dietro. Dopo i primi minuti di difficoltà, abbiamo avuto dei contropiede in cui potevamo fare gol. La prestazione è stata giusta, il risultato no”.

IL GOL DI DOVBYK – “Noi siamo andati tutti a protestare, pensavamo fosse fallo. L’arbitro mi ha detto che avevano guardato benissimo al Var, ma Baschirotto dice che era fallo”.

IL SUO MOMENTO – “Questo periodo per me è stato un po’ difficile, ma ho sempre lavorato e sono stato zitto. Adesso sto meglio e voglio solo fare risultati con il Lecce”.

IL FINALE DI STAGIONE – “Ci sono otto partite, dobbiamo essere uniti, tanto chi gioca quanto chi non gioca. Dobbiamo avere lo spirito giusto e fare tutto insieme. Dalla prossima contro il Venezia non dobbiamo parlare ma andare in campo e fare risultato”.

