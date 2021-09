Lecce | Ragazza palpeggiata alla presenza delle amiche da un 47enne

Una ragazza di 22 anni é stata avvicinata da un uomo mentre era seduta su di una panchina con delle amiche. Dopo averle rivolto insistentemente apprezzamenti per l’aspetto fisico, le si è seduto accanto toccandole volutamente la coscia più volte e continuando con un approccio sgradevole e volgare a sfondo sessuale.

La ragazza, completamente atterrita dall’uomo, si è allontanata velocemente dal posto con le sue amiche chiamando il 113, mentre l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le tracce.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia della Questura di Lecce che hanno raccolto i primi indizi necessari per avviare un’indagine. Grazie all’identikit fornito, il presunto autore della violenza sessuale, già noto per aver commesso nel corso degli ultimi dieci anni numerosi episodi simili, è stato individuato e denunciato. Si tratta di un 47enne del posto, accusato di violenza sessuale.