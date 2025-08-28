Lecce, Rafia e Pierret saltano la rifinitura: in dubbio per il Milan

I centrocampisti Hamza Rafia e Balthazar Pierret non hanno preso parte alla rifinitura in vista della sfida con il Milan: il primo è fermato da uno stato febbrile, mentre il secondo è indisponibile a causa di una gastroenterite. Lo staff medico del Lecce seguirà l’evoluzione delle condizioni dei due calciatori, che restano in dubbio.

