Lecce, Rafia e Pierret saltano la rifinitura: in dubbio per il Milan

I centrocampisti Hamza Rafia e Balthazar Pierret non hanno preso parte alla rifinitura in vista della sfida con il Milan: il primo è fermato da uno stato febbrile, mentre il secondo è indisponibile a causa di una gastroenterite. Lo staff medico del Lecce seguirà l’evoluzione delle condizioni dei due calciatori, che restano in dubbio.
