Lecce, Raffaele Fitto accolto con affetto e orgoglio a Palazzo Carafa

Lecce – Il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, il salentino Raffaele Fitto, è stato accolto a Palazzo Carafa con affetto e orgoglio da tutte le istituzioni locali in un territorio che, come sottolineato lo stesso Fitto, sente sempre come casa dove viene riavvolto il nastro della sua esperienza politica. A fare gli onori di casa, ovviamente, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone.

