Lecce, quanti incidentati in città

Sono 65 i bambini sotto i 10 anni coinvolti in incidenti stradali in città nel 2023, tutti con una prognosi sotto i 10 giorni. I dati ufficiali sono stati pubblicati sul sito del comune di Lecce, e raccontano una città che tra traffico veicolare, pedonale e di mobilità diversa non è proprio una città sicura. Il numero più consistente di persone ferite a causa di incidenti a Lecce riguarda la fascia di età tra i 35 e i 49 anni: sono stati 447, dei quali uno è deceduto e 14 con una prognosi fino a 40 giorni. L’altra fascia di età più a rischio è quella tra i 50 e i 65 anni, indice del fatto che presumibilmente sono proprio coloro che vivono la città per lavoro a rischiare maggiormente: i numeri in questo caso parlano di 445 persone coinvolte, tra cui un morto, 13 con prognosi fino a 40 giorni e uno con una prognosi superiore e due persone finite in prognosi riservata. La fascia di età più giovane si divide tra i 119 coinvolti in incidenti tra i 10 e i 17 anni, dove ci sono state due ragazzi in prognosi riservata, e i 220 tra i 18 e i 24 anni. Non va meglio per la fascia dì età che supera i 65 anni: 259 persone coinvolte in incidenti con 4 morti, 10 persone con prognosi fino

a 10 giorni, 9 persone con prognosi fino a 40 giorni e 2 in prognosi riservata.

