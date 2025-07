Lecce, quale futuro per i quattro “big” citati da Corvino?

“Falcone, Baschirotto, Ramadani e Krstovic sono calciatori che potrebbero avere tanti motivi per migliorarsi lontano da Lecce. Noi non possiamo andare contro la loro volontà, in questi casi non puoi non tener conto delle loro esigenze. Sono giocatori che però puoi sostituire solo quando e se vanno via, non prima”.

Con queste parole, il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino ha lasciato intendere che per almeno quattro big del Lecce potrebbe essere arrivato il momento dei saluti. Non è certamente un segreto che Falcone sia da tempo corteggiato dal Torino, club che avrebbe individuato nel portiere romano l’erede ideale di Milinkovic Savic. Krstovic, seguito con nutrito interesse da parte del Leeds è ancora in attesa che si muova qualcosa in Serie A, ma immaginarlo ancora in Salento appare davvero complicato, con i giallorossi che già sentono il profumo dell’ennesima ricca plusvalenza. Suonano in maniera sempre più insistente le sirene arabe di Ramadani, che seppur non troppo convinto dalla destinazione, continua a vantare il corteggiamento dell’Al-Ain. È invece davanti ad un vero e proprio bivio Baschirotto, capitano di salentini in scadenza nel 2026. Anche per lui sarà l’estate delle scelte pesanti: il Lecce potrebbe mettere sul tavolo un rinnovo contrattuale, ma il difensore ex Viterbese flirta con l’idea di proseguire altrove il proprio percorso in Serie A, categoria nella quale ha raccolto 112 presenze, tutte con addosso la casacca giallorossa nel corso delle ultime tre stagioni.

