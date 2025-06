Lecce, Pulispiagge: arte e moda etica in campo per l’ambiente

I rifiuti diventano abiti da sfilata: il progetto sorprende tutti

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno Lecce sarà protagonista di una straordinaria iniziativa che unisce la tutela ambientale, l’arte e l’alta moda.

Il capoluogo salentino darà il via simbolico alle operazioni di pulizia che coinvolgeranno complessivamente 42 località italiane, grazie al progetto nazionale Pulispiagge e Pulifondali. All’iniziativa partecipano studenti e tesserati Fipsas, in collaborazione con il Comando della Capitaneria di Porto, il Ministero dell’Ambiente, Suzuki e Q8, per la rimozione di rifiuti da arenili, fondali marini, laghi e fiumi.

L’obiettivo è ambizioso: raccogliere tonnellate di rifiuti, ma anche restituire nuova vita a materiali altrimenti destinati allo smaltimento. A sottolineare questa visione è Marianna Miceli, fondatrice della piattaforma di moda etica Mad Mood: “Sceglieremo plastiche, ferro e reti fantasma per trasformarli in abiti da portare sulle passerelle. Moda, arte e sostenibilità possono e devono dialogare, e lavoreremo in sinergia con l’Accademia di Moda Istituto Cordella di Lecce per sensibilizzare i giovani creativi verso una produzione consapevole”.

Non sarà solo la moda a reinterpretare i materiali raccolti. Il Maestro Fernando Spano, pittore e artista contemporaneo, realizzerà un’opera d’arte partendo proprio dagli scarti recuperati, offrendo una rappresentazione visiva dell’impatto ambientale delle attività umane e del potenziale trasformativo dell’arte.

Anche gli studenti dell’Istituto Cordella saranno coinvolti attivamente nelle attività di pulizia e, successivamente, nella creazione di un abito esclusivo realizzato interamente con i materiali riciclati. Questo capo, simbolo del connubio tra impegno ambientale e creatività, sarà presentato durante la Mediterranean Fashion Week, in programma a Lecce dal 6 al 10 settembre 2025, evento che vedrà la partecipazione di 50 brand internazionali provenienti da oltre 20 Paesi.

La giornata del 5 giugno a Lecce si prepara dunque a diventare un esempio concreto di come l’azione ambientale possa integrarsi con il linguaggio universale della moda e dell’arte, offrendo nuove prospettive di sensibilizzazione e sviluppo sostenibile.

