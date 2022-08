LECCE – 14 nuovi aspiranti volontari hanno iniziato ufficialmente il corso di formazione nella Protezione Civile di Lecce, giovani e over 40 uomini e donne che per sei mesi riceveranno specifici insegnamenti per poi diventare volontari a tutti gli effetti.

Per questi nuovi aspiranti volontari il primo importante impegno sarà nei festeggiamenti di Sant’Oronzo.