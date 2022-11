Condividi su...

LECCE – Anche Lecce ha aderito alla giornata di mobilitazione nazionale “Ora decidiamo noi!” lanciata dall’Unione degli Studenti, diversi universitari hanno organizzato un presidio allo Studium 2000 per chiedere risposte al nuovo governo e alla regione in merito a più criticità riscontrate nelle scuole e nell’ università: partendo da un’edilizia più sicura e non classi pollaio come quelle attuali -hanno evidenziato- poi più percorsi formazione-lavoro, una mobilità sostenibile e gratuita e più corse serali degli autobus, oltre che investimenti sul Bando per i progetti studenteschi e interventi in tema di benessere psicologico.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts