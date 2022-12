Condividi su...

LECCE – Una lunga ciclabile umana in viale Lo Re a protezione simbolica di chi pedala, per chiedere più sicurezza per i ciclisti e rispetto delle piste ciclabili, che spesso vengono utilizzate dagli automobilisti come area di sosta. Anche a Lecce, come Milano, Napoli e Genova, si è svolto flashmob di protesta organizzato da LeccePedala.

