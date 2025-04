Lecce, prosegue il ritiro: contro l’Atalanta giallorossi senza Krstovic e Berisha

Prosegue il lavoro del Lecce in Lombardia. La squadra, in ritiro in provincia di Brescia da martedì sera, si è allenata regolarmente sotto gli occhi attenti del presidente Saverio Sticchi Damiani. Presenti nella sessione pomeridiana di mercoledì tutti i 25 calciatori convocati da mister Marco Giampaolo per la trasferta di Bergamo, compresi Krstovic e Berisha, che contro l’Atalanta non saranno della partita causa squalifica.

I salentini scenderanno in campo al Gewiss Stadium venerdì sera, nel primo anticipo della 34^ giornata, e nell’unico match in programma per l’anniversario della Liberazione. Il resto della Serie A giocherà invece tra domenica e lunedì, rispettando sabato i funerali di Papa Francesco. Sarà la prima senza Nikola Krstovic, ossia il calciatore maggiormente impiegato da questo Lecce in stagione per presenze, al pari di Falcone e Baschirotto. Senza il montenegrino, dovrebbe esserci Rebic a guidare l’attacco, con Pierotti e Tete Morente ai lati dell’ex Milan.

L’unica presenza di Rebic da titolare con Giampaolo risale al 7 dicembre scorso, data in cui il tecnico giallorosso provò a sperimentare un inedito 352 in casa della Roma, perdendo però 4-1. Non sono comunque da escludere mosse a sorpresa, come ad esempio quella che vedrebbe Pierotti centravanti e N’Dri impiegato a sua volta dal primo minuto sulla fascia destra. Dal baricentro in giù si confermano i due ballottaggi ormai consueti: Veiga viaggia verso la terza titolarità consecutiva a discapito di Guilbert, mentre Ramadani e Coulibaly appaiono in vantaggio rispetto a Pierret, che dovrebbe invece partire dalla panchina, proprio come Banda e Karlsson.

