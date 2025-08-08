Lecce, Forza Italia al “Vito Fazzi: “Pronto soccorso in sofferenza”

Carenze di personale, criticità nei servizi di emergenza e mensa ospedaliera ancora in stallo. È questo il quadro tracciato da Forza Italia al termine della visita effettuata nei reparti dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La delegazione era composta dal consigliere regionale Paride Mazzotta, dall’assessore comunale Luciano Battista, dai consiglieri comunali Luca Russo e Paolo Cairo e dalla coordinatrice cittadina Alessia Ferreri, guidati dal rappresentante forzista promotore dell’iniziativa.

“Come riportano quotidianamente gli organi di informazione – ha sottolineato la delegazione – il pronto soccorso è in grave sofferenza: due medici si occupano dei casi gravi, uno solo di quelli meno urgenti. All’appello manca almeno un terzo del personale necessario. Anche le ambulanze, anello fondamentale della catena dell’emergenza-urgenza, presentano criticità: solo una su tre dispone di un medico a bordo. La Regione deve intervenire su servizi così essenziali, che spesso fanno la differenza tra la vita e la morte”.

Tra i nodi irrisolti, anche quello del servizio mensa. “Quattro anni fa – è stato ricordato – presentammo un’interrogazione e una mozione consiliare per chiedere il ripristino della cucina interna. La risposta fu chiara: sarebbe stata riattivata a breve. Non solo non è accaduto, ma i locali sono stati smantellati. Oggi i pasti arrivano da cucine ospedaliere distanti decine di chilometri, una condizione che non garantisce standard ottimali per pazienti già fragili”.

Non mancano, tuttavia, elementi positivi. La visita ha permesso di constatare l’imminente apertura – prevista a ottobre – del reparto di Chirurgia vascolare, con la possibilità di avviare interventi di trapianto di reni. Restano, però, limiti strutturali: “Ci sono solo dieci posti letto, ne servirebbero almeno venti. Manca un’unità spinale, necessaria con urgenza. Alcuni reparti di eccellenza danno lustro alla sanità salentina, ma la carenza di personale resta una priorità che la Regione deve affrontare con decisione”.

Forza Italia ha annunciato nuove visite nei prossimi reparti e la presentazione di un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere le intenzioni dell’esecutivo pugliese su un ospedale definito “centrale per la sanità del Salento e della Puglia intera”.

