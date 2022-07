Lecce- In risposta alle dichiarazioni del consigliere regionale Cristian Casilli, arriva tempestivamente la risposta della direzione generale dell’Ospedale Vito Fazzi, che pubblichiamo in forma integrale: “ In risposta al servizio di AntennaSud, nel quale si afferma, erroneamente, che il dott. Scardia, direttore del 118,

“oggi viene incaricato per il coordinamento operativo delle UU.OO. di Pronto Soccorso, compreso il Fazzi di Lecce, per il quale riceverà un aumento di retribuzione di 20.000 euro, teniamo a precisare che Il Dott. Scardia aveva GIA’ il coordinamento di tutti i Pronto Soccorso degli ospedali della provincia rimasti scoperti di Primario.

A questi si è aggiunto ora anche il Pronto Soccorso del Fazzi, per questo delicato periodo estivo, in considerazione della temporanea assenza del Dott. Fracella per motivi personali.

Per tale specifico ed ulteriore incarico il dott. Scardia percepirebbe 400 euro lordi al mese.”