Lecce, processionaria letale per i nostri amici a quattro zampe

Lecce – Possono sembrare solamente degli allegri bruchi che in fila indiana passeggiano sui marciapiedi delle nostre città, solitamente sotto gli alberi di pino. In realtà la processionaria del pino è formata da larve di falena di lunghezza compresa fra i 3 e i 4 centimetri; la tossicità dei peli delle larve può portare, nei peggiori dei casi, addirittura alla morte dei nostri amici a quattro zampe ma risultano tossiche anche per l’uomo. Come sottolinea il dottor Giuliano Villani, tra i più noti veterinari leccesi, la prima cosa da fare cosa in caso di contatto è rivolgersi a uno specialista.

