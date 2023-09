Lecce, primarie del Centrosinistra il 26 novembre e Puglia Popolare si defila. Scricchiola la coalizione? Intanto c’è chi prende le distanza dal tavolo. È il caso di Puglia Popolare che lancia subito un comunicato stampa a firma di Francesco Foresio, Coordinatore Cittadino Puglia Popolare Lecce

“Il Coordinamento cittadino di Puglia Popolare Lecce preso atto della volontà espressa dal Sindaco di sottoporsi alle primarie il 29 ottobre e verificata la mancata disponibilità di un candidato del mondo civico moderato fino ad oggi, che rappresenti le Liste di riferimento dell’Assessore Alessandro Delli Noci e la nostra, ha deciso di non sottoscrivere l’impegno comune e il Regolamento delle primarie.

Continueremo a sostenere l’attuale maggioranza di Città con coerenza e lealtà fino al termine del mandato affidato dai nostri elettori.

Attenderemo l’evoluzione delle stesse primarie che appaiono sempre più uno scontro tra uomini di sinistra che non coinvolgono il mondo civico moderato della città che è stato determinante per l’affermazione di Salvemini nel 2019.

Se il mondo civico moderato sarà capace di comprendere la necessità di dare ai leccesi l’opportunità di una reale alternativa a quelle di sinistra fino ad ora appalesate saremo disponibili a sostenere il candidato prescelto.

Nel frattempo cercheremo di confrontarci con tutte le forze moderate non ancora impegnate in nessuna coalizione per redigere un programma da sottoporre al candidato Sindaco che decideremo insieme di sostenere.”

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp