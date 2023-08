Lecce: preso Piccoli dall’Atalanta, ceduti Maleh e Di Francesco

Due operazioni in casa Lecce: una in entrata, l’altra in uscita. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Roberto Piccoli dall’Atalanta, attaccante classe 2001. Contestualmente, Youssef Maleh è stato ceduto, a titolo temporaneo, all’Empoli. A titolo definitivo, Federico Di Francesco al Palermo.

