Lecce, presentati Scott e N’Dri: “Qui per crescere e dare una mano”

Proseguono le presentazioni in casa Lecce, dopo Danilo Veiga e Tiago Gabriel, è stato il turno di Elijah Scott, talentuoso difensore classe 2006, e Konan N’Dri, nuovo numero 10 giallorosso.

A presentare due dei volti nuovi portati in Salento dalla sessione invernale di calciomercato, il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera: “Entrambi hanno firmato un contratto fino al 2027, con due anni di opzione. Quella di Scott è un’operazione figlia di un lavoro di segnalazione dei calciatori a distanza ben consolidato negli anni. Arriva a Lecce in un momento in cui in quel reparto non c’è emergenza, ma abbiamo comunque voluto ingaggiarlo subito. In lui vediamo un potenziale importante, tant’è che ha avuto già un grande impatto con squadra e staff. Ha un grande futuro davanti, siamo certi di questo, pensiamo di aver preso un giovane che darà grandi soddisfazioni e che farà tanto parlare di sé. È completo, tatticamente e fisicamente. Pensiamo di aver fatto una scelta azzeccata. N’Dri lo abbiamo preso dalla Serie A belga, era esattamente ciò che cercavamo dopo l’uscita di Dorgu. Volevamo un mancino forte nell’uno contro uno, e lui risponde a queste caratteristiche. Supera l’uomo con grande facilità, lo vedrete. Ha soli 24 anni, ma vanta già grande esperienza. Con il Bologna lo avete già visto all’opera, anche se per pochi minuti, ma noi siamo certi che ci darà una grossa mano da qui a fine campionato”.

Del giovane difensore tedesco Elijah Scott si parla un gran bene, ed avendo appena compiuto 19 anni sarà chiamato ad oscillare fra prima squadra e formazione Primavera: “Sono qui per crescere e migliorare, è questo il mio obbiettivo. Mi reputo un calciatore abbastanza fisico, ma so di essere anche molto veloce. Voglio però migliorare palla al piede. Fin da quando sono arrivato, ho trovato un’accoglienza meravigliosa. Mister Giampaolo è un allenatore molto tecnico, sto già notando diverse differenze. La Serie A è per me un palcoscenico nuovo, ma ho voglia di dare una mano per raggiungere l’obbiettivo della società. Il mio idolo? Non un difensore, ma Cristiano Ronaldo, per la voglia di lavorare e di migliorarsi. Qui a Lecce però ho subito visto in Baschirotto la figura di un leader”.

L’ivoriano Konan N’Dri, classe 2000, arricchirà invece il reparto offensivo con tanta duttilità. Nasce ala destra, ma può giocare anche sul versante opposto, ed adattarsi inoltre nel ruolo di centravanti: “Qui a Lecce sono stato accolto benissimo fin da subito. Non conoscevo il calcio italiano, se non per ciò che si riesce a vedere in tv, dunque sarà tutto molto diverso all’inizio. Scendere in campo, anche se nei minuti finali, contro il Bologna mi ha fatto provare belle sensazioni. L’ambiente è molto diverso rispetto a ciò a cui ero abituato in Belgio. Con mister Giampaolo ho già parlato un po’, mi ha spiegato come vuole che giochi ed in quale zona di campo vuole impiegarmi. Domenica prima di entrare mi ha chiesto di divertirmi, mostrando le mie qualità ed aiutando la squadra. Credo di non aver fatto esattamente ciò che si aspettava, ma stiamo lavorando per migliorarmi sotto ogni punto di vista. Avermi dato subito una chance non era scontato, sono felice di questa fiducia. Il numero 10? Era libero e l’ho scelto con piacere, chi ama il calcio sa cosa significa indossare una maglia con quel numero. Sono pronto a dare tutto ciò che ho per questa causa. Mi considero un combattente, un calciatore esplosivo, ma anche di squadra. Mi piace aiutare i compagni, non solo con assist e gol”.

