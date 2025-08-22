22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, presentata la serie “All’ombra delle sirene” produzione Antenna Sud-Carabinieri

Giovanni Sebastio 22 Agosto 2025
centered image

LECCE – Sei puntate per raccontare il lavoro dei Carabinieri, quanto accade durante il pattugliamento nel servizio di controllo del territorio, l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine per garantire la legalità con tutti i rischi che ne conseguono, durante la serata e’ stato ricordato il Brigadiere Carlo Legrottaglie. Uno degli obiettivi è quello di umanizzare l’uomo che indossa la divisa e far comprendere ai telespettatori le difficoltà e le insidie della professione. Il progetto, condiviso con l’Arma, è stato presentato presso l’Open Space di Palazzo Carafa da Maria Teresa Carrozzo, caporedattore della nostra redazione di Lecce e dal Comandante provinciale Donato D’Amato.
Nel suo intervento, l’editore di Antenna Sud Domenico Distante ha spiegato le finalità della produzione, alla presenza tra gli altri del sindaco Adriana Poli Bortone, del Prefetto Natalino Manno, hanno portato il loro saluto:l’on. Mauro D’Attis vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, il dott. Pietro Baffa Presidente della Corte d’Appello, il comandante della Guardia di Finanza Stefano Ciotti, il Comandante dei Vigili del Fuoco Roberta Lala, il senatore Antonio Trevisi e il Colonnello Matteo Rizzitelli è il Comandante della Scuola di Cavalleria di Lecce.
La prima puntata andrà in onda sabato 23 agosto alle 23.15 con una serie di repliche che saranno inserite nel palinsesto di Antenna Sud.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Martina calcio: 3-0 in amichevole contro il Polimnia

22 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Emergenza 118 Capitanata: “Aumentare paga a medici garantendo tutele”

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Speciale Calciomercato – Puntata del 18 agosto 2025

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Specchia, piscina comunale vandalizzata. Remigi: “Gesto vile”

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

Virtus Francavilla, nuovo portiere: è fatta per Matei

8 Agosto 2025 Dennis Magrì

Salento, sicurezza rafforzata: dalla “buona movida” alle spiagge libere da abusivismo

8 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Lecce, presentata la serie “All’ombra delle sirene” produzione Antenna Sud-Carabinieri

22 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco