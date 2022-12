Condividi su...

Nella giornata di oggi il Prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha approvato il “Piano Neve 2022/2023”, che contiene la pianificazione delle procedure da adottare in caso di gelate e/o nevicate tali da compromettere la circolazione sulle arterie stradali della provincia.

L’aggiornamento del documento è stato completato all’esito della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale del 16 dicembre scorso, presieduto dal Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Guendalina Federico, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, degli Enti proprietari delle strade, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e del volontariato di Protezione Civile.

La nuova pianificazione, immediatamente operativa, sarà visionabile sul sito di questa Prefettura, al seguente link http://www.prefettura.it/lecce/contenuti/C.o.v._comitato_operativo_per_la_viabilit_agrave_provinciale_piano_neve_ghiaccio-11686.htm, unitamente alla brochure interattiva in formato digitale, raggiungibile scansionando l’apposito Qrcode, che riporta le principali raccomandazioni per l’utenza in caso di eventi neve/ghiaccio, nonché un pannello informativo di rimando agli applicativi utili per monitorare il traffico viario e ferroviario in tempo reale.