Lecce, Prefetto Manno:” Il riscatto delle periferie passa anche dalla cultura”

Una comunità che riparte dal basso, dai margini, dal cuore pulsante delle sue periferie. È questa la visione condivisa che ha animato l’incontro “Periferie protagoniste. Visioni e progetti per l’inclusione”, tenutosi ieri pomeriggio presso il Nasca – Teatro di Terra nel quartiere Stadio di Lecce. Un evento promosso dalla Prefettura, in stretta sinergia con il Comune, Arca Sud Salento e le realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di delineare strategie concrete per la riqualificazione urbana e l’inclusione sociale.

Alla presenza del Prefetto Natalino Manno, del vicesindaco di Lecce, del presidente della Provincia, dell’amministratore unico di Arca Sud e di Don Antonio Coluccia – simbolo della lotta alle mafie nelle periferie italiane – l’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini, operatori sociali e rappresentanti delle istituzioni, tra cui anche i vertici della Magistratura, delle Forze dell’Ordine e di Confindustria Lecce.

Durante il dibattito è stato ribadito che solo una regia corale, fatta di interventi mirati e controllo del territorio, può contrastare fenomeni come l’illegalità diffusa, le occupazioni abusive e il degrado sociale. In quest’ottica, il presidio della legalità non può che passare dalla valorizzazione degli spazi pubblici e dal rilancio del tessuto relazionale delle periferie.

Particolare attenzione è stata data ai progetti già in fase di attuazione: il Comune e Arca Sud stanno destinando consistenti risorse per il recupero di immobili al momento inagibili, con l’obiettivo di assegnarli tempestivamente alle famiglie vulnerabili in lista d’attesa. Parallelamente, verranno avviate iniziative di rivitalizzazione sociale e culturale, grazie al coinvolgimento diretto del mondo associativo locale, riconosciuto dal Prefetto come “prima sentinella della legalità”.

Un momento toccante ha chiuso la serata: il monologo teatrale di Ippolito Chiarello e l’esibizione lirica del tenore Vincenzo Spinelli, accompagnato al pianoforte da Vanessa Sotgiu, hanno dato voce e corpo alle emozioni di un quartiere che chiede di essere ascoltato e riconosciuto.

Il Teatro di Terra è diventato così simbolo di un territorio che non si arrende e che, attraverso cultura, legalità e partecipazione, reclama un futuro di dignità e inclusione.

