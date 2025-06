Lecce: precipita da 7 metri, muore operaio di 25 anni

La tragedia si è consumata mentre era impegnato nella pulizia dei vetri di un palazzo in via Scarpa

Tragedia sul lavoro nella mattinata di mercoledì 11 giugno a Lecce, dove un operaio di 25 anni, Razvan Iulian Gurau, ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa sette metri mentre era impegnato nella pulizia dei vetri di un palazzo in via Scarpa, nel pieno centro cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane lavoratore stava effettuando l’intervento dopo lavori di riqualificazione della facciata quando una delle corde di sicurezza che lo sorreggevano si sarebbe improvvisamente spezzata, causando la caduta. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima, cittadino rumeno residente a Lizzanello, era dipendente della ditta di edilizia acrobatica “Edac Lecce”. Era in attesa del suo primo figlio, che sarebbe dovuto nascere tra un paio di mesi.

Gli accertamenti sono in corso da parte degli investigatori per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il drammatico episodio è avvenuto nei pressi di un centro commerciale situato lungo la circonvallazione del capoluogo salentino. La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità e nel settore dell’edilizia locale.

