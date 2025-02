Lecce, Polizia di Stato: Servizi di Alto Impatto nel Fine Settimana

Nel fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio della provincia di Lecce, mettendo in campo un’operazione straordinaria di prevenzione e contrasto alla criminalità. I servizi, volti a garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini, hanno coinvolto numerose località, tra cui Lecce, Poggiardo, Sanarica, Seclì, Aradeo, Neviano, Ruffano, Supersano e Nardò.

Controlli a tappeto e identità verificate

Durante le operazioni, ben 1600 persone sono state identificate, mentre sono stati 632 i veicoli sottoposti a controllo. La Polizia ha concentrato le sue attenzioni su più fronti: dal monitoraggio delle strade e dei locali pubblici alla prevenzione dei reati predatori. Particolare focus è stato dato alla sorveglianza di aree note per episodi di furti o vandalismi, specialmente nelle zone residenziali e turistiche.

Sicurezza stradale e commercio sotto osservazione

Oltre ai controlli sulle persone e i veicoli, sono stati verificati 13 esercizi commerciali, per assicurarsi che rispettassero le normative vigenti. In totale, sono state elevate 81 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Queste operazioni rientrano nell’azione di rafforzamento della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali e disordini sociali.

Lotta al traffico di sostanze stupefacenti

Un altro fronte importante riguarda il contrasto ai reati legati alle sostanze stupefacenti. La Polizia ha sequestrato 1,5 grammi di cocaina, 38 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish in diversi punti della città di Lecce. Inoltre, a Casarano, un 32enne del posto è stato arrestato ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio, con il sequestro di 46 grammi di cocaina.

Prevenzione dei furti nelle località turistiche

Una particolare attenzione è stata rivolta anche alle località marine, dove i furti nelle case vacanza rappresentano una preoccupazione durante i mesi invernali. Le operazioni hanno mirato a prevenire l’ingresso dei malintenzionati nelle abitazioni temporaneamente disabitate, rafforzando la percezione di sicurezza nelle zone turistiche.

Bilancio positivo e continua attenzione alla sicurezza

Questi servizi straordinari, volti a garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini, hanno avuto un riscontro positivo e dimostrano l’impegno costante della Polizia di Stato nella protezione del territorio. Le forze dell’ordine, infatti, continueranno a monitorare la situazione, cercando di mantenere alto il livello di prevenzione e di contrasto alla criminalità.

L’operazione ha messo in evidenza come l’unità delle forze dell’ordine e la collaborazione con la comunità siano essenziali per creare un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts