Lecce, Poli Bortone e Capone, duello su leadership femminili e femministe a lecce

Sala gremita all’Hilton Garden Inn per il nuovo appuntamento di “Forma Mentis”, dove si sono confrontate Adriana Poli Bortone e Loredana Capone. Due visioni contrapposte sul ruolo delle donne in politica: merito e competenze da un lato, pari opportunità e lotta agli stereotipi dall’altro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts